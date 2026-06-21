கடகம் - வார பலன்கள்

கடகம்- வார ராசிபலன் 21.6.2026 முதல் 27.6.2026 வரை

ராசியில் உச்ச குரு இருப்பதால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதை திட்டவட்டமாக கூறலாம்.
Kadagam weekly rasipalan
கடகம் வார ராசிபலன்
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கடகம்

சிக்கனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய வாரம். தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தான அதிபதி சூரியன் 12ம்மிடமான விரய ஸ்தானத்தில் விரயாதிபதி புதனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகம் உழைக்க வேண்டி இருக்கும். நேரத்திற்கு உண்ண, உறங்க முடியாமல் உழைக்க நேரும். சில எதிர்பாராத செலவுகளால் கையிருப்பு கரையலாம். அதிர்ஷ்டப் பொருட்களை வாங்கி குவித்து ஏமாறுவீர்கள். அநாவசிய ஆடம்பர செலவு செய்துவிட்டு பின்னர் சேமிப்பை பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியாத விரயங்களும் ஏற்படலாம்.சேமிக்க முடியவில்லை என்ற ஆதங்கம் மனதை வாட்டும். கணவன் மனைவி உறவில் கருத்து வேறுபாடு தோன்றும். தேவையற்ற கோபமும் முயற்சியில் தடை, தாமதம் உண்டாகும். சகோதர வழியில் சொத்து தொடர்பான வில்லங்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் செயல்பாடுகளில் மந்த நிலையும் மெத்தன போக்கும் ஏற்படும். காது நரம்பு தொடர்பான சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். ராசியில் உச்ச குரு இருப்பதால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதை திட்டவட்டமாக கூறலாம். தினமும் மாலை பிரதோஷ காலத்தில் சரபேஸ்வரரை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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