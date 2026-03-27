TN Assembly Election: யாரு வந்தா நல்லா இருக்கும்?.. ஒரத்தநாடு மக்கள் ஓபன் டாக்

தமிழக சட்டசபைக்கு அடுத்த மாதம் 23-ந்தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி, அ.தி.மு.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக்கழகம் என 4 முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.
சட்டசபை தேர்தலில் 4 முனைப்போட்டி முடிவாகி உள்ள நிலையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு மக்களின் மனநிலையை அறிய மாலைமலர் தரப்பில் பொதுமக்களிடம் vox pops நடத்தப்பட்டது.
நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீர்கள்? என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அதிகபட்சமாக தி.மு.க.விற்கு18 பேரும், த.வெ.க.விற்கு 9 பேரும், அ.தி.மு.க.விற்கு 7 பேரும், நாம் தமிழருக்கு ஒருவரும் ஓட்டு போடுவதாக தெரிவித்தனர்.