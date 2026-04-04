TN Assembly Election | யார் வெல்ல வேண்டும்?.. அறந்தாங்கி மக்கள் நினைப்பது இதுதான்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் மாலைமலர் தரப்பில் vox pops நடத்தப்பட்டது.
தமிழக சட்டசபைக்கு அடுத்த மாதம் 23-ந்தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி, அ.தி.மு.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

இந்நிலையில், சட்டசபை தேர்தலை ஒட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் மாலைமலர் தரப்பில் vox pops நடத்தப்பட்டது.

நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீர்கள்? என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தி.மு.க.விற்கு ஓட்டு போடுவோம் என்று 19 பேரும், அ.தி.மு.க.விற்கு ஓட்டு போடுவோம் என்று 17 பேரும், த.வெ.க.விற்கு ஓட்டு போடுவோம் என்று 11 பேரும், நாம் தமிழர்களுக்கு 2 பேரும் தெரிவித்தனர்.

