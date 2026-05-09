வினேஷ் போகத்தின் மீள்வருகை நிறுத்தம்.. ஜூன் 26 வரை போட்டியில் பங்கேற்கத் தகுதி இல்லை..

கோண்டாவில் நடைபெறும் தேசிய திறந்தநிலை தரவரிசைப் போட்டி உட்பட, இந்த ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் தேதி வரை எந்தவொரு உள்நாட்டுப் போட்டியிலும் அவர் பங்கேற்கத் தகுதி இல்லை என்று கூட்டமைப்பு குறிப்பாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வினேஷ் போகட்டிற்கும் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பிற்கும் இடையேயான சர்ச்சை சனிக்கிழமையன்று தீவிரமடைந்தது.
UWW ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிகளின் கீழ், ஓய்விலிருந்து திரும்பும் விளையாட்டு வீரர்களுக்குத் தேவைப்படும் கட்டாய ஆறு மாத அறிவிப்புக் காலத்தை முடிக்கத் தவறியதால், ஒழுங்கீனம் மற்றும் ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டி, WFI அந்த மல்யுத்த வீராங்கனைக்கு விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பை அனுப்பியதுடன், ஜூன் 26, 2026 வரை உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் போட்டியிட அவருக்குத் தகுதியில்லை என்றும் அறிவித்தது என PTI அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
சமீபத்திய பின்னடைவின் காரணமாக, வினேஷ் தனது மீள்வருகைக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 2024-ல் மல்யுத்த விளையாட்டிலிருந்து விலகியிருந்த அவர், மீண்டும் போட்டிக்குத் திரும்புவதாக இருந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை கோண்டாவில் தொடங்கும் தேசிய திறந்தநிலை தரவரிசைப் போட்டியில் பங்கேற்க அவர் தகுதியற்றவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.