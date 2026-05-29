French Open டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் ஸ்வரேவ், கேஸ்பர் ரூட்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் முன்னணி வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வரேவ் 6-4, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட் 6-3, 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் செர்பியாவின் மெட்ஜிடோவிக்கை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

