டென்னிஸ்

விம்பிள்டன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
yuki bhambri
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விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறினர்.

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.

இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடி, நெதர்லாந்தின் ஜீன் ஜுலியன் ரோஜர்-அமெரிக்காவின் தியோடர் வினிகர் ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி 3-6, 4-6 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வி அடைந்தது. இதன்மூலம் விம்பிள்டன் தொடரின் முதல் சுற்றோடு யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி வெளியேறியது.

இதேபோல், இந்தியாவின் ஸ்ரீராம் பாலாஜி-பிரேசிலின் மெர்செலோ டெமோலைனர் ஜோடியும் முதல் சுற்றோடு வெளியேறியது.

இந்தியாவின் அனிருத் சந்திரசேகர்-ஜப்பானின் டகேரு யுசூகி ஜோடியும் முதல் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

விம்பிள்டன் டென்னிஸ்
Wimbledon Tennis
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யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி
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Maalai Malar
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