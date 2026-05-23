Geneva Open டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டியில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி தோல்வி

ஜெனீவா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சுவிட்சர்லாந்தில் நடந்தது.
யூகி பாம்ப்ரி
ஜெனீவா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரில் நடைபெற்றது.

இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடி,

ஆஸ்திரேலியாவின் மார்க் போல்மேன்ஸ்-மொனாகோவின் ரோமைன் அர்னேடோ ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முதல் செட்டை 6-3 என வென்றது. இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட எதிர் தரப்பு 2வது செட்டில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடிக்கு நெருக்கடி கொடுத்தது. இதனால் 2வது செட்டை 7-6 (7-2) என எதிர் தரப்பு வென்றது.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் டை பிரேக்கரில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி 7-10 என தோல்வி அடைந்தது.

