Italy Open டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் சிட்சிபாஸ், இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி

இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது.
களிமண் தரை போட்டியான இத்தாலி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய தாமஸ் மசாக் 6-4, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் சிட்சிபாஸ் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலி வீரர் மேட்டியோ பெரெட்டினியை 6-2, 6-3 என ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்சி பாப்ரின் வீழ்த்தி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

