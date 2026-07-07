Wimbledon Tennis: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் நம்பர் 1 வீரர்

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் லண்டனில் நடந்து வருகிறது. இதில் லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் முடிந்து காலிறுதி சுற்று போட்டிகள் இன்று நடந்து வருகின்றன.
ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் காலிறுதி போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் ஜேன் லென்னார்டு ஸ்டிரப் உடன் மோதினார்.
தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய ஜானிக் சின்னர் அதிரடியான சர்வீஸ்கள் மூலம் புள்ளிகளைச் சேர்த்தார்.
இறுதியில், ஜானிக் சின்னர் 7-5, 7-6 (7-4), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று, அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். சின்னர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக விம்பிள்டன் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
ஜேன் லென்னார்டு ஸ்ட்ரப் மூன்றாவது சுற்றில் முன்னணி வீரரான ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.