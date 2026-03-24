Miami Open Tennis | சின்னர், ஆர்தர் பில்ஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் புளோரிடா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான 4வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் நம்பர் 2 வீரரும், இத்தாலியைச் சேர்ந்தவருமான ஜானிக் சின்னர், அமெரிக்காவின் அலெக்ஸ் மிச்செல்சன் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய சின்னர் 7-5, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் பிரான்சின் ஆர்தர் பில்ஸ் 6-4, 6-7 (4-7), 6-4 என்ற செட் கணக்கில் மொனாக்கோவின் வேலண்டின் வெசரேட்டை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.