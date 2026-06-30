Wimbledon Tennis: முதல் சுற்றில் செரினா வில்லியம்ஸ் தோல்வி

கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது முதல் தொழில்முறை ஒற்றையர் ஆட்டத்தில், 23 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் சாம்பியனாக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்ட செரீனா வில்லியம்ஸின் திறமைகளை ஏராளமாக வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும், 44 வயதான வில்லியம்ஸால் முன்பு போல் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்த முடியவில்லை.
விம்பிள்டனின் தொடக்கச் சுற்றில், தன்னை விட பாதிக்கும் குறைவான வயதுடைய, ஆஸ்திரேலியாவின் 20 வயதான மாயா ஜாயின்ட்-இடம் 6-3, 6-7 (6), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார். ஏழு விம்பிள்டன் ஒற்றையர் பட்டங்களை வெல்ல உதவிய அதே சக்திவாய்ந்த சர்வ் மற்றும் கனமான கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரோக்குகளை வில்லியம்ஸ் வெளிப்படுத்தினார்.
ஆதிக்கம்:
ஆனால், 87-வது தரவரிசையில் உள்ள ஜாயின்ட், அமெரிக்க வீராங்கனையின் வேகத்தை சமாளித்து, சென்டர் கோர்ட்டில் வில்லியம்ஸின் கைக்கு எட்டாதவாறு பந்தை அடித்து, முக்கியமான புள்ளிகளை அதிகமாக வென்றார்.
ஒரு காலத்தில் தான் ஆதிக்கம் செலுத்திய விளையாட்டுக்கு தனது மறுபிரவேசத்தை அறிவிக்கும் விதமாக, விம்பிள்டனுக்கு சற்று முன்பு வில்லியம்ஸ் இரண்டு இரட்டையர் ஆட்டங்களில் விளையாடி இருந்தாலும், 2022 யு.எஸ். ஓப்பன் தொடருக்கு பிறகு அவர் ஒரு ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் கூட விளையாடவில்லை.
ஆல் இங்கிலாந்து கிளப்பின் புகழ்பெற்ற புல் மைதானத்தில், ஒற்றையர் பிரிவில் வில்லியம்ஸ் தனது விளையாட்டு வாழ்க்கையில் 98 வெற்றிகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதற்கு மாறாக, கடந்த ஆண்டு முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியடைந்த பிறகு, ஆல் இங்கிலாந்து கிளப்பில் தனது இரண்டாவது பங்கேற்பிலேயே ஜாயின்ட் பெற்ற முதல் விம்பிள்டன் வெற்றி இதுவாகும்.
ஆனால், கடந்த ஆண்டு அருகிலுள்ள ஈஸ்ட்போர்னில் நடந்த விம்பிள்டன் பயிற்சி போட்டியில் ஜாயின்ட் வெற்றி பெற்றிருந்தார், மேலும் புல் மைதானத்தில் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்பதும் அவருக்கு தெரியும்.
வைல்டு கார்டு:
நீண்ட காலமாக விளையாடாமல் இருந்ததால் ஒற்றையர் பிரிவில் எந்த தரவரிசையும் இல்லாத வில்லியம்ஸுக்கு, ஒற்றையர் பிரிவிலும், தனது மூத்த சகோதரி வீனஸுடன் இரட்டையர் பிரிவிலும் விளையாட விம்பிள்டன் அமைப்பாளர்களால் வைல்டு கார்டு அழைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அவரது இரட்டையர் போட்டி இந்த வாரத்தின் பிற்பகுதியில் நடைபெறும்.
தனது இரண்டு மகள்களுக்கும் பள்ளி விடுமுறைதான் தனது மீள்வருகைக்கு உத்வேகம் அளித்தது என்றும், கிட்டத்தட்ட மூன்று வயதான தனது இளைய மகள் ஆட்ரியா, தான் ஒற்றையர் பிரிவில் விளையாடுவதை முதன்முறையாக பார்த்தது இதுவே என்றும் வில்லியம்ஸ் கூறியுள்ளார். ஆட்ரியா, செரீனாவின் ஆட்டக்காரர்கள் பெட்டியின் முதல் வரிசையில் தனது எட்டு வயது சகோதரி ஒலிம்பியாவின் அருகில் அமர்ந்திருந்தார்.