French Open டென்னிஸ்: ரிபாகினா, ஸ்வியாடெக் முதல் சுற்றில் வெற்றி

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் போலந்து வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக், ஆஸ்திரேலியாவின் எமர்சென் ஜோன்ஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனையான எலினா ரிபாகினா 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்லோவேனியாவின் வெரோனிகா எர்ஜவேவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

