டென்னிஸ்

Wimbledon Tennis: சபலென்காவை வீழ்த்தி முதல்முறையாக காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் நவோமி ஒசாகா

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் போட்டியின் இதே சுற்றில் பெற்ற வெற்றியும் அடங்கும்.
Wimbledon Tennis: சபலென்காவை வீழ்த்தி முதல்முறையாக காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் நவோமி ஒசாகா
Published on

லண்டனில் நடைபெற்று வரும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் சர்வதேச டென்னிஸ் களத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனை அர்யனா சபலென்காவை 6-2, 7-6 (2) என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி, நவோமி ஒசாகா முதன்முறையாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டில் ஒசாகாவுடன் மோதிய முந்தைய மூன்று போட்டிகளிலும் சபலென்காவே வெற்றி பெற்றிருந்தார்; இதில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் போட்டியின் இதே சுற்றில் பெற்ற வெற்றியும் அடங்கும்.

அதிக வெப்பம்:

இப்போட்டி நடைபெற்ற நாள், இத்தொடரிலேயே அதிக வெப்பம் நிலவிய நாளாக இருந்ததால், ஒசாகாவின் பந்துகள் வழக்கத்தை விட அதிக வேகத்தில் பயணித்து கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. சென்டர் கோர்ட்டில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின்போது வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் (82 டிகிரி பாரன்ஹீட்) வரை இருந்தது.

2019-ஆம் ஆண்டு பெய்ஜிங்கில் ஆஷ் பார்ட்டியை வீழ்த்திய பிறகு, உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனை ஒருவரை ஒசாகா வென்றது இதுவே முதல் முறையாகும்.

அந்த வெற்றிக்குப்பிறகு, ஒரு காலத்தில் முதல் நிலையில் இருந்த ஒசாகா, தனது மனநலனைப் பேணுவதற்காக 2021-இல் போட்டிகளில் இருந்து இடைவெளி எடுத்தார்; பின்னர் மகப்பேறு விடுப்பு காரணமாக 2023-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் போட்டிகளில் பங்கேற்காமல் இருந்தார்.

Aryna Sabalenka
Naomi Osaka
விம்பிள்டன் டென்னிஸ்
Wimbledon Tennis
அர்யனா சபலென்கா
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com