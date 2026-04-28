Madrid Open டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி

மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஸ்பெயினில் நடந்து வருகிறது.
மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஸ்பெயினில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர். முன்னணி வீரர்கள் நேரடியாக 2வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடந்த ஆண்கள் பிரிவு 4வது சுற்றில் நம்பர் 6 வீரரான இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி, செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெகா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜிரி லெஹெகா 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை மறுதினம் நடைபெறும் காலிறுதியில் ஜிரி லெஹெகா, பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் பில்ஸ் உடன் மோதுகிறார்.

