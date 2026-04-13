Monte Carlo Masters | அல்காரஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சின்னர்

நம்பர் ஒன் வீரரான அல்காரஸை நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தி சின்னர் மான்டே சார்லோ மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
மான்டே கார்லோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதிப் போட்டி நேற்றிரவு நடைபெற்றது. இதில் முதல்நிலை வீரரான ஸ்பெயின் நாட்டின் அல்காரஸ்- 2-ம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் சின்னர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

முதல் செட் டை-பிரேக்கர் வரை சென்றது. இறுதியில் சின்னர் 7(7)-6(5) என முதல் செட்டை கைப்பற்றினார். 2-வது செட்டை 6-3 என எளிதாக கைப்பற்றி 2-0 என நேர்செட் கணக்கில் அல்காரஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

சின்னர் இந்த வருடம் கைப்பற்றிய 3-வது மாஸ்டர்ஸ் 1000 பட்டம் இதுவாகும். இதற்கு முன்னதாக இண்டியன் வெல்ஸ், மியாமி டைட்டிலை வென்றிருந்தார்.

அல்காரஸை வீழ்த்தியதன் மூலம் உலக தரவரிசையில் மீண்டும் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்துள்ளார் சின்னர்.

Related Stories

No stories found.
