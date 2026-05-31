French Open: 5 மணி, 57 நிமிடம் போராட்டம்-4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய அர்ஜென்டினா வீரர்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் அர்ஜென்டினாவின் ஜுவான் மேனுவல் செரன்டலோ, ஸ்பெயினின் மார்ட்டின் லான்டலூஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய செரன்டலோ முதல் செட்டை 6-4 என எளிதில் வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக 2வது செட்டை மார்ட்டின் 7-6 (9-7) என போராடி கைப்பற்றினார்.

இதையடுத்து, செரன்டலோ 3வது செட்டை 7-6 (7-4) என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட மார்ட்டின் 4வது செட்டை 7-6 (7-4) என வென்றார். இதனால் ஆட்டம் சமனிலை பெற்றது.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 5வது செட்டில் அதிரடியாக ஆடிய செரன்டலோ 7-6 (10-8) என வென்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இந்தப் போட்டி 5 மணி நேரம், 57 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது. பிரெஞ்சு ஓபனில் நடந்த நீண்ட போட்டிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

ஜுவான் மேனுவல் செரன்டலோ ஏற்கனவே நம்பர் 1 வீரரான ஜானிக் சின்னரை தோற்கடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

