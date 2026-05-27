டென்னிஸ்

French Open டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் ஜெசிகா பெகுலாவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
jessica pegula
Published on

கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் நம்பர் 5 வீராங்கனையும், அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பர்லி பைரல் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜெசிகா பெகுலா முதல் செட்டை 6-1 என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 6-3 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் டாப் 5 வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலா முதல் சுற்றிலேயே பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

Jessica Pegula
ஜெசிகா பெகுலா
french open
பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com