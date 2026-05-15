Italy Open டென்னிஸ்: இகா ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ஸ்விடோலினா

களிமண் தரை போட்டியான இத்தாலி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் நம்பர் 4 வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், நம்பர் 7 வீராங்கனையான உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஸ்விடோலினா 6-4 என முதல் செட்டை வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக 2வது செட்டை 6-2 என இகா ஸ்வியாடெக் கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை ஸ்விடோலினா 6-2 என வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் முன்னணி வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் உக்ரைன் வீராங்கனை ஸ்விடோலினா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப்பை எதிர்கொள்கிறார்.