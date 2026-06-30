Wimbledon Tennis: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய நம்பர் 3 வீராங்கனை

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதில் இன்று நடந்த போட்டியில் நமப்ர் 3 வீராங்கனையும், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், அமெரிக்காவின் டெய்லர் டவுன்செண்ட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய இகா ஸ்வியாடெக் 6-1 என முதல் செட்டை வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக டவுன்செண்ட் 2வது செட்டை 6-2 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை இகா ஸ்வியாடெக் 6-3 என வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை மறுதினம் நடைபெறும் 2வது சுற்றில் இகா ஸ்வியாடெக், செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவை சந்திக்கிறார்.
இகா ஸ்வியாடெக் கடந்த ஆண்டு நடந்த விம்பிள்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.