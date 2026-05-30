French Open டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் இகா ஸ்வியாடெக், ஆண்ட்ரீவா

கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில், பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் நம்பர் 3 வீராங்கனையும், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், சக நாட்டு வீராங்கனையான மக்டா லைனெட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய இகா ஸ்வியாடெக் 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் நம்பர் 8 வீராங்கனையான ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் செக் குடியரசின் மேரி பவுஸ்கோவை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.