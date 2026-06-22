ஊக்கமருந்து பரிசோதனைக்கு "NO" சொன்ன முன்னாள் விம்பிள்டன் சாம்பியன் சஸ்பெண்ட்!

முன்னாள் விம்பிள்டன் சாம்பியனான மார்கெட்டா வோண்ட்ரூசோவா, ஊக்கமருந்து சோதனைக்கு மறுத்ததற்காக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். சோதனை அதிகாரி "சரியாக தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளாமல் நள்ளிரவில் என் வீட்டுக்கு வந்தபோது ஏற்பட்ட மன அழுத்தம்" மற்றும் பயம் காரணமாகவே இந்த இடைநீக்கம் நிகழ்ந்ததாக செக் வீராங்கனை குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சர்வதேச டென்னிஸ் நேர்மை முகமை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டது. வோண்ட்ரூசோவா கடந்த டிசம்பரில் சோதனையை மறுத்ததாகவும், இந்த மாதம் நடைபெற்ற விசாரணையை தொடர்ந்து தீர்ப்பாயம் இந்த முடிவை எட்டியதாகவும் அது கூறியது. 2023-ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் ஓன்ஸ் ஜாபரை வீழ்த்தியபோது, வோண்ட்ரூசோவா விம்பிள்டனின் முதல் தரவரிசையற்ற பெண் சாம்பியன் ஆனார்.
அந்த ஆண்டு அவர் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த தரவரிசையான 6-ஆம் இடத்தை எட்டினார். அவர் 2019-ஆம் ஆண்டு பிரெஞ்சு ஓபன் இறுதி போட்டிக்கும் முன்னேறி, ஆஷ் பார்டியிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இன்ஸ்டா பதிவு:
26 வயதான வோண்ட்ரூசோவா, ஏப்ரல் மாதம் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு ஒன்றில், தவறவிட்ட தேர்வு குறித்த தனது எதிர்வினையை விவரித்திருந்தார்.
அந்த பதிவில் "இதைப் பற்றிப் பேசுவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது, ஆனால் எனது மனநலம் குறித்து உங்களிடம் வெளிப்படையாக இருக்க விரும்புகிறேன். பல மாத உடல் மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கு பிறகு நான் ஒரு முறிவு நிலையை அடைந்ததால், சமீபத்திய ஊக்கமருந்து சோதனை சம்பவம் நிகழ்ந்தது," என்று வோண்ட்ரூசோவா கூறினார்.
2025 டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி இரவு சுமார் 8 மணியளவில், வோண்ட்ரூசோவாவின் வீட்டில் போட்டிக்கு வெளியே நடத்தப்பட்ட சோதனை முயற்சியின்போது, ஊக்கமருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி (DCO) தெரிவித்தபோது அவர் மாதிரியை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றும், அதற்கு பதிலாக அவர் மறுப்பு படிவத்தில் கையெழுத்திட்டார் என்றும் ITIA கூறியது.
மேல்முறையீட்டு வழக்கு:
வோண்ட்ரூசோவாவுக்காக, ஊக்கமருந்து விதி வழக்குகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை தளமாக கொண்ட வழக்கறிஞர் ஹோவர்ட் ஜேக்கப்ஸ் வாதாடினார். ஊக்கமருந்து பயன்பாட்டிற்காக விதிக்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டு தடைக்கு எதிராக, இரண்டு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் சாம்பியனான சிமோனா ஹாலெப் 2024-ல் CAS-இல் தொடுத்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் வெற்றி பெற ஜேக்கப்ஸ் உதவினார்.
ஹலேப், ஜானிக் சின்னர் மற்றும் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோருக்கு பிறகு, ஊக்கமருந்து வழக்கில் சிக்கிய சமீபத்திய பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனையாக வோண்ட்ரூசோவா ஆகியுள்ளார்.
சின்னர் கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு முகமையுடனான ஒரு சமரச உடன்படிக்கையின்படி மூன்று மாத தடையையும், ஸ்வியாடெக் 2024-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு மாத இடைநீக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டனர்.