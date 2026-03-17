Rybakina | மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசை: இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ரிபாகினா

டென்னிஸ் அரங்கில் சாதித்தவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை ஏ.டி.பி. வெளியிட்டது.
இந்நிலையில், இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா, ஒரு இடம் முன்னேறி 2-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் பெலாரசின் சபலென்கா முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். போலந்தின் ஸ்வியாடெக் ஒரு இடம் சரிந்து 3-வது இடமும், அமெரிக்காவின் கோகோ காப் 4-வது இடமும், அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா 5-வது இடமும் பிடித்துள்ளனர்.