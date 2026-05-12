டென்னிஸ்

Italy Open டென்னிஸ்: ரிபாகினா, கோகோ காப் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது.
Italy Open டென்னிஸ்: ரிபாகினா, கோகோ காப் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
Published on

களிமண் தரை போட்டியான இத்தாலி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனையான இவா ஜோவிக் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 5-7, 7-5, 6-2 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனையான எலினா ரிபாகினா 6-0, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

காலிறுதியில் ரிபாகினா உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினவையும், கோகோ காப் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவையும் சந்திக்க உள்ளனர்.

எலினா ரிபாகினா
Elena Rybakina
கோகோ காப்
Italy Open
இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்
Coco gauff
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com