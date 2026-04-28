Madrid Open டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி

மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஸ்பெயினில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் நம்பர் 3 வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காப், செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்காவா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய லிண்டா 6-4 என முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடியாக கோகோ காப் 2வது செட்டை 6-1 என வென்றார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை லிண்டா 7-6 (7-5) என கைப்பற்றி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் நம்பர் 3 வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காப் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.