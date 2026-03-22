டென்னிஸ்

Miami Open Tennis | நம்பர் 1 வீரருக்கு அதிர்ச்சி அளித்த அமெரிக்க வீரர்

Published on

மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் புளோரிடா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான 3வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் நம்பர் 1 வீரரும், ஸ்பெயினைச் சேர்ந்தவருமான கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் செபாஸ்டியன் கோர்டா உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய கார்டோ முதல் செட்டை 6-3 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக அல்காரஸ் 2வது செட்டை 7-5 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் சிறப்பாக ஆடிய செபாஸ்டியன் கோர்டா 6-4 என வென்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இந்த தோல்வியின்மூலம் நம்பர் 1 வீரரான கார்லோஸ் அல்காரஸ் 3-வது சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com