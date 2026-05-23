டென்னிஸ்

Hamburg Open tennis: அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி

ஹம்பர்க் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஜெர்மனியில் நடந்து வருகிறது.
Alex De Minaur
Published on

ஹம்பர்க் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஜெர்மனியில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதன் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார், அமெரிக்காவின் டாமி பால் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய டாமி அலெக்ஸ் டி மினார் 6-2 என முதல் செட்டை வென்றார். இதனால் சுதாரித்துக் கொண்ட டாமி பால் 6-3 என 2வது செட்டைக் கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் அதிரடியாக ஆடிய டாமி பால் 6-3 என கைப்பற்றி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

இன்று இரவு நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் டாமி பால், பெருவின் இக்னசியோ ப்யூஸ் உடன் மோதுகிறார்.

அலெக்ஸ் டி மினார்
Alex de Minaur
ஹம்பர்க் ஓபன் டென்னிஸ்
hamburg open
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com