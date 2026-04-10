Monte Carlo masters | காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் அல்காரஸ்

மான்டேகார்லோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி மொனாக்கோவில் நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அர்ஜெண்டினாவின் தாமஸ் மார்ட்டின் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் முதல் செட்டை 6-1 என எளிதில் வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக 2வது செட்டை அர்ஜெண்டினா வீரர் 6-4 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை அல்காரஸ் 6-3 என வென்றதுடன், காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இன்று நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் அல்காரஸ், கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக் உடன் மோதுகிறார்.