சிங்கப்பூர் ஓபன்... காலிறுதிக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து, லக்ஷயா சென்

முதல் நிலை வீரரான ஆன் சே யங்கை சிந்து எதிர்கொள்வதால், அவருக்கு ஒரு கடுமையான சவால் காத்திருக்கிறது.
பிவி சிந்து
சிங்கப்பூர் ஓபன் சூப்பர் 750 பேட்மிண்டன் போட்டியில் இரட்டை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற பி.வி. சிந்து மற்றும் லக்ஷ்யா சென் மாறுபட்ட வெற்றிகளுடன் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினர். அதே சமயம், போட்டியின் இறுதிக்கட்டங்களில் தொடர்ச்சியான தவறுகளை செய்ததன் விளைவாக எச்.எஸ். பிரணாய் வெளியேறினார்.

முன்னாள் உலக சாம்பியனான சிந்து, தனது இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் ரிகோ குஞ்சியை 21-9, 21-12 என்ற கணக்கில் வெறும் 37 நிமிடங்களில் வீழ்த்தினார். காலிறுதி சுற்றில் கொரியாவின் முதல் நிலை வீரரான ஆன் சே யங்கை சிந்து எதிர்கொள்வதால், அவருக்கு ஒரு கடுமையான சவால் காத்திருக்கிறது.

ஒலிம்பிக் சாம்பியனான அவரை சிந்து இதுவரை தோற்கடித்ததில்லை, ஆனால் எட்டு முறை தோல்வியடைந்துள்ளார். அவரது கடைசி தோல்வி கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சீனா ஓபன் தொடரில் ஏற்பட்டது.

2021 உலக சாம்பியன்ஷிப் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றவரான லக்ஷ்யா சென், தனக்கு எதிராக 4-8 என்ற வெற்றி பதிவை கொண்டிருந்த இரண்டாம் நிலை வீரரான குன்லாவத் விதிட்சர்ன், முதுகுப் பிரச்சினை காரணமாக வெறும் இரண்டு புள்ளிகளிலேயே விலகியதை தொடர்ந்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

நான்காம் நிலை வீரர்களான இந்திய ஆடவர் இரட்டையர் ஜோடியான சத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி, சரியாக ஒரு மணி நேரம் நீடித்த போட்டியில், சீன தைபே ஜோடியான லீ ஜே-ஹுய் மற்றும் யாங் போ-ஹ்சுவான் ஆகியோரை 21-15, 11-21, 21-18 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேற கடுமையாகப் போராட வேண்டியிருந்தது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சாம்பியன்களான சத்விக் மற்றும் சிராக், அடுத்ததாக மலேசியாவின் காய் சிங் காங் மற்றும் ஆரோன் டாய் ஆகியோரை எதிர்கொள்வார்கள்.

லக்ஷயா சென்
பிவி சிந்து
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன்
