பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரின் மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஸ்ரீராம் பாலாஜி

சிமோன் பொலெல்லி மற்றும் ஆண்ட்ரியா வவசோரியிடம் நேர் செட்களில் தோல்வியடைந்தனர்.
ஸ்ரீராம் பாலாஜி
பாரிஸில் நடைபெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவின் இரண்டாவது சுற்றில், இந்தியாவின் என். ஸ்ரீராம் பாலாஜியும் அவரது பிரேசிலிய கூட்டாளியான மார்செலோ டெமோலினரும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றனர். ஜெர்மனியின் ஜேக்கப் ஷ்னைட்டர் மற்றும் மார்க் வால்னர் ஜோடிக்கு எதிரான போட்டியை, பாலாஜியும் டெமோலினரும் ஒரு மணி நேரம் 27 நிமிடங்களில் 7-5, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதாக வென்றனர்.

ஆனால், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் யுகி பாம்ப்ரி மற்றும் அவரது கூட்டாளியான நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடிக்கு இதுவே இறுதிப் போட்டியாக அமைந்தது. அவர்கள், இத்தாலிய ஜோடியான சிமோன் பொலெல்லி மற்றும் ஆண்ட்ரியா வவசோரியிடம் நேர் செட்களில் தோல்வியடைந்தனர்.

ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்கள் நீடித்த தங்களது இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில், பாம்ப்ரியும் வீனஸும் 3-6, 4-6 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தனர்.

முன்னதாக முதல் சுற்றில், இந்திய-நியூசிலாந்து ஜோடியானது அர்ஜென்டினாவின் பிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோ மற்றும் மரியானோ கெஸ்டெல்போய்ம் இணையை 7-5, 6-2 என்ற நேர் செட்களில் தோற்கடித்து இருந்தது.

பாம்ப்ரி தனது கூட்டாளியான அலெக்ஸாண்ட்ரா பனோவாவுடன் இணைந்து கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் முதல் சுற்றுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றதால், அவர் இன்னும் இத்தொடரில் நீடிப்பார்.

