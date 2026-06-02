French Open டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய உக்ரைன் வீராங்கனை

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.
கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன் ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் ஆகிய 4 தொடர்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் உக்ரைனின் மர்டா கோஸ்ட்யூக், சக நாட்டு வீராங்கனையான எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோஸ்ட்யூக் முதல் செட்டை 6-3 என வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஸ்விடோலினா 2வது செட்டை 6-2 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை கோஸ்ட்யூக் 6-2 என வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை மறுதினம் நடைபெறும் அரையிறுதி சுற்றில் மர்டா கோஸ்ட்யூக், ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா உடன் மோதுகிறார்.

