கால்பந்து

உலகக் கோப்பை கால்பந்து: தென் கொரியாவை 1-0 என வீழ்த்தியது மெக்சிகோ

ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் எந்த அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை.
mexico
Published on

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11-ம் தேதி தொடங்கியது. மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்கா ஆகிய 3 நாடுகளில் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெறுகிறது. 12 பிரிவுகளில் தலா 4 அணிகள் வீதம் மொத்தம் 48 அணிகள் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்கின்றன.

இந்நிலையில், குரூப் ஏ பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற லீக் சுற்றில் மெக்சிகோ, தென் கொரியா அணிகள் மோதின.

ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முயற்சி செய்தன. ஆனால் முதல் பாதிவரை எந்த அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை.

ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியின் 50-வது நிமிடத்தில் மெக்சிகோவின் லூயிஸ் ரோமோ ஒரு கோல் அடித்து தனது அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுக் கொடுத்தார். அதன்பின், இரு அணியினரும் கோல் அடிக்கவில்லை. கூடுதல் நேரத்திலும் எந்த அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை.

இறுதியில், மெக்சிகோ அணி 1-0 என தென் கொரியாவை வீழ்த்தியது. இதன்மூலம் மெக்சிகோ அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு நுழைந்தது.

மெக்சிகோ
Mexico
South Korea
தென் கொரியா
உலகக் கோப்பை கால்பந்து
FIFA World Cup
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com