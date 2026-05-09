விளையாட்டு

FIFA உலகக் கோப்பை 2026: தொடக்க விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற பிரபலங்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள்

உலகின் மிகப்பெரிய உலகக் கோப்பை தொடரான FIFA கால்பந்து போட்டி ஜூன் 11 அன்று மெக்சிகோவில் தொடங்குகிறது.
மெக்சிகோ, கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் நடைபெறும் இந்த ஆண்டு உலகக் கோப்பையை நடத்தும் மூன்று நாடுகளிலும், முதல் போட்டிக்கு முன்னதாகத் தனித்தனியாகத் தொடக்க விழாக்கள் நடத்தப்படும் என்று FIFA நேற்று அறிவித்தது.

உலகிலேயே மிகப்பெரிய உலகக் கோப்பை போட்டி ஜூன் 11 அன்று மெக்சிகோவில் தொடங்குகிறது. இதில், கிராமி விருது வென்ற மெக்சிகன் பாப் இசைக்குழுவான மானா, அலெஜான்ட்ரோ பெர்னாண்டஸ் மற்றும் பெலிண்டா ஆகியோரும் பங்கேற்கும் கலைஞர்களின் வரிசையில் ஒரு பகுதியாகப் பங்கேற்கவுள்ளனர் என FIFA எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

கனடியப் பாடகர்களான அலானிஸ் மோரிசெட், மைக்கேல் பூப்ளே, அலெசியா காரா மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை தளமாகக் கொண்ட டிஜே-வான பங்களாதேஷ் அமெரிக்கரான சஞ்சய் ஆகியோர், ஜூன் 12 அன்று டொராண்டோவில் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினாவுக்கு எதிராக நடைபெறும் கனடாவின் தொடக்கக் குழு நிலை போட்டிக்கு முன்னதாகப் பாடவுள்ளனர்.

அன்றைய தினம் பிற்பகலில், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் பராகுவே அணிக்கு எதிரான அமெரிக்க அணியின் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெறும் தொடக்க விழாவில், அமெரிக்கப் பாடகி-பாடலாசிரியர் கேட்டி பெர்ரி முக்கியப் பாடகராகப் பங்கேற்பார். அங்கு, ஃபியூச்சர் என்று பரவலாக அறியப்படும் அட்லாண்டா ராப் நட்சத்திரம் நைவாடியஸ் வில்பர்னும் நிகழ்ச்சி வழங்குவார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.

