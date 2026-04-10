பாகிஸ்தானுக்கு முதன்முறையாக செல்கிறது ஜிம்பாப்வே பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி

ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அணி முதன்முறையாக பாகிஸ்தானில் சுற்றுப் பயணம் செய்து தலா மூன்று ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. 2025-2029 ஐசிசி பெண்கள் சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்த தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.
மே 3-ந்தேதி முதல் 9-ந்தேதி வரை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரும், மே 12-ந்தேதி முதல் 15-ந்தேதி வரை டி20 கிரக்கெட் தொடரும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த போட்டிகளில் நேஷனல் பேங்க் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
ஜிம்பாப்வே இதற்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணிக்கெதிராக 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. அனைத்திலும் தோல்வியை சந்தித்தது.