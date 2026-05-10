IPL 2026 | கடைசி பந்தில் த்ரில் வெற்றி... விராட் கோலியின் ஆக்ரோஷ செலபிரேஷன் வைரல்
ஞாயிற்றுக்கிழமை ராய்ப்பூரில் நடந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை கடைசி பந்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. கடைசி பந்தில் 2 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், ரசிக் சலாம் அந்த முக்கியமான ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றனர்.

167 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய அணியில், க்ருணால் பாண்டியா 46 பந்துகளில் 73 ரன்கள் விளாசி சிறப்பாக செயல்பட்டார். கார்பின் போஷ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார், ஆனால் அது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு போதுமானதாக இல்லை. முன்னதாக, புவனேஷ்வர் குமாரும் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை 166/7 என்ற ஸ்கோருடன் கட்டுப்படுத்தினார்.

ஆட்டம் முடிந்த பிறகு விராட் கோலி வெறித்தனமாகக் கொண்டாடியதிலிருந்து அந்த வெற்றியின் முக்கியத்துவம் தெளிவாகத் தெரிந்தது , மேலும் அவரது இந்த உணர்ச்சிகரமான வெளிப்பாடு ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகிவிட்டது.

ஐபிஎல் தொடரின் கடைசிப் பந்து வரை பரபரப்பாகச் சென்ற போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளே நடப்பு தொடரில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டது.

