கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பைக்கு தயாராக உதவும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடர்: ஹர்மன்பிரீத் கவுர்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஜூன் 12 முதல் ஜூலை 5 வரை இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published on

இந்திய மகளிர் அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது. முதல் டி20 போட்டி நாளை டர்பனில் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில், இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் அனைத்து வீரர்களுக்கும் போதுமான வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும்.

இதற்காக தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறோம்.

இதற்காக இந்திய அணி நம்பிக்கையுடனும் ஆர்வத்துடனும் இருக்கிறது.

Harmanpreet Kaur
INDwvSAw
இந்திய தென் ஆப்பிரிக்கா தொடர்
மகளிர் கிரிக்கெட்

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com