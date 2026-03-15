NZvSA | முதல் டி20 போட்டி: நியூசிலாந்தை சுருட்டி வீசியது தென் ஆப்பிரிக்கா

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி அபார வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி மவுங்கானுய் நகரில் நேற்று நடந்தது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த நியூசிலாந்து அணி 14.3 ஓவரில் 91 ரன்களுக்கு சுருண்டது. அதிகபட்சமாக ஜேம்ஸ் நீஷம் 26 ரன் எடுத்தார். மற்றவர்கள் விரைவில் அவுட்டாகினர்.
தென் ஆப்பிரிக்கா சார்ப்பில் கொபானி மொகோனா 3, ஜெரால்ட் கோட்ஸீ, ஓட்னில் பார்ட்மேன், கேசவ் மகராஜ் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, 92 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய தென் ஆப்பிரிக்கா 16.4 ஓவரில் 3 விக்கெட்டுக்கு 93 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவுசெய்த அந்த அணி டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.