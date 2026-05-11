IPL 2026 | தொடர்ச்சியாக 4-ஆவது தோல்வி... மனம் திறந்து பேசிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர்

ஐ.பி.எல். 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக நான்காவது தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், அதன் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் பந்துவீச்சாளர்களையும், ஃபீல்டிங் முயற்சியையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற போட்டியில், 211 ரன்கள் என்ற இலக்கை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி விரட்டிப் பிடித்ததால், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் யாஷ் தாக்கூர் ஆகியோர் தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய போதிலும், டேவிட் மில்லர் மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகியோர் அரைசதம் அடித்து தங்கள் அணிக்கு வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இந்தத் தோல்வியைத் தொடர்ந்து பேசிய ஸ்ரேயாஸ், தங்களது அணியிடம் திட்டமிடல் குறைவாக இருந்ததாகவும், ஆடுகளத்தில் தங்களது சராசரி ஸ்கோரை விட 30 ரன்கள் அதிகமாக எடுத்திருந்ததாகவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர், "நான் சுற்றி வளைத்துப் பேச விரும்பவில்லை; மீண்டும் ஃபீல்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு தான் காரணம் என்று சொல்கிறேன். பந்து சீம் ஆன விதத்தையும், சீரற்ற பவுன்ஸையும் கருத்தில் கொண்டால், இந்த விக்கெட்டில் இன்னும் 30 ரன்கள் கூடுதலாக எடுத்திருக்கலாம் என்று நான் நிச்சயமாக உணர்கிறேன்.
என் மனதில் நிச்சயமாக ஒரு எண்ணம் இருந்தது, ஆனால் பந்து சீம் ஆன விதத்தையும், அது சீமர்களுக்கு உதவிய விதத்தையும் பார்க்கும்போது, நாங்கள் எங்கள் லைன் மற்றும் லென்த்தை துல்லியமாகக் கையாண்டிருந்தால், விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன், ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக மீண்டும், நாங்கள் அதை செய்யவில்லை.
ஆடுகளத்திற்குள் தான் பந்துவீச வேண்டும். நான் எப்போதும் சொல்வது என்னவென்றால், ஹார்ட் லென்த் - அதாவது ஹார்ட் லென்த்திற்குச் சற்று குறைவான ஷார்ட் லென்த் - தான் சிறந்த பந்து, குறிப்பாக ஒரு புதிய பேட்ஸ்மேன் வரும்போது. அதை அடிப்பது எளிதல்ல, ஏனென்றால் நீங்கள் அந்தப் பந்துகளைத் திரும்பத் திரும்ப வீசினால், குறைந்தபட்சம் ஒரு பந்தாவது தவறாக அடிப்பதற்கான வாய்ப்பைக் கொடுக்கும், அதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு விக்கெட்டைப் பெறலாம். நாங்கள் திட்டமிடலில் பின்தங்கிவிட்டோம்," என்று கூறினார்.