KL Rahul | இதுவரை யாரும் இல்லை... முதல் வீரராக கே.எல். ராகுல் படைத்த புது சாதனை!

இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் கே.எல். ராகுல், மூன்று வெவ்வேறு ஐ.பி.எல். அணிகளுக்காக 1,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களை எடுத்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (கேகேஆர்) அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில், 14 பந்துகளில் 23 ரன்கள், நான்கு பவுண்டரிகள் மற்றும் 164-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டிரைக் ரேட் உடன் கே.எல். இந்த சாதனையை நிகழ்த்தினார்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக 1,000 ரன்கள் எடுத்த 11-வது பேட்ஸ்மேன் கே.எல். ஆவார். அவர் 24 இன்னிங்ஸ்களில் 1,007 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவரது சராசரி 50.35 மற்றும் ஸ்டிரைக் ரேட் 162.41 ஆகும். இதில் இரண்டு சதங்கள் மற்றும் ஆறு அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 152* ஆகும்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக 1,000 ரன்களை வெறும் 24 இன்னிங்ஸில் கே.எல். ராகுல் எட்டியுள்ளார். ஜே.பி. டுமினி மற்றும் ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் தலா 35 இன்னிங்ஸ்களில் 1000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டிய சாதனையை முறியடித்து, ராகுல் இந்த மைல்கல்லை மிக விரைவாக எட்டிய வீரராகியுள்ளார்.
இந்த சீசனில், கே.எல். 11 இன்னிங்ஸ்களில் 46.80 சராசரி மற்றும் 180 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 468 ரன்கள் குவித்து, DC அணிக்காக அதிக ரன்கள் எடுத்தவராகவும், ஒட்டுமொத்தமாக மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளார். இதில் ஒரு சதம் மற்றும் மூன்று அரைசதங்கள் அடங்கும், மேலும் அவரது சிறந்த ஸ்கோர் 152* ஆகும்.
இதற்கு முன்பு, கே.எல். பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணிகளுக்காக 1,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களை எடுத்திருந்தார். அவர் PBKS அணியின் முன்னணி ரன் குவிப்பாளராக இருந்துள்ளார்; 55 போட்டிகள் மற்றும் இன்னிங்ஸ்களில் 56.62 சராசரி மற்றும் 139.76 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 2,548 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் இரண்டு சதங்கள் மற்றும் 23 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
LSG அணிக்காக, அவர் 38 போட்டிகள் மற்றும் இன்னிங்ஸ்களில் 41.47 சராசரி மற்றும் 130.67 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 1,410 ரன்கள் குவித்து, இரண்டு சதங்கள் மற்றும் 10 அரைசதங்களுடன், இரண்டாவது அதிக ரன் குவித்த வீரராக உள்ளார்.