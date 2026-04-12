IPL 2026 | போட்டியின் முக்கியம்சமே பந்து வீச்சுதான்: பவுலர்களை பாராட்டிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட்

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இந்த மைதானத்தில் தொடர்ந்து 6 தோல்விகளை சந்தித்ததற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன் சதத்தால் சிஎஸ்கே 212 ரன்கள் குவித்தது. ஓவர்டன் சிறப்பாக பந்து வீசி 4 விக்கெட் சாய்க்க டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் 189 ரன்னில் ஆல்அவுட் ஆனது.
இந்த வெற்றி குறித்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியதாவது:-
வெற்றியைப் பெற்றதும், இங்கு வந்து உங்களுடன் பேசுவதும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. சஞ்சு எதிரணியினரை துணிச்சலாக எதிர்கொண்டு, ஒரு அற்புதமான இன்னிங்ஸை விளையாடினார். ஆயுஷ் மாத்ரேயும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடினார்.
ஆனால் இன்றைய ஆட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் பந்து வீச்சுதான். மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதும், ஆக்ரோஷமான 'லெந்த்'களில் (lengths) பந்து வீசுவதும், வகுத்த திட்டங்களில் உறுதியாக நிற்பதும், ஆட்டத்தை மிகவும் எளிமையாக அணுகுவதும்தான் இன்றைய வெற்றிக்கான காரணங்கள்.
எனவே, எங்கள் பந்து வீச்சாளர்களின் இந்த முயற்சி குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். (பந்துவீச்சு முயற்சியில் மகிழ்ச்சிதானே?) ஆம், நிச்சயமாக எங்கள் பந்து வீச்சு வரிசையில் அந்த 'X-factor' (தனித்துவமான) வீரர் இல்லைதான். ஆனால் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் நாங்கள் விவாதிப்பது போல எப்படிச் சிறப்பாகச் செயல்படுவது, எப்படி முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது, எப்படி எதிரணி அடிக்கும் கூடுதல் பவுண்டரிகளைத் தடுப்பது என்பதில்தான் எங்கள் கவனம் இருந்தது.
கடந்த சில போட்டிகளிலும் நாங்கள் வெற்றிக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டோம் என்றே நினைக்கிறேன். ஆனால் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஓவர்கள் மட்டும் மிக மோசமாக அமைந்து, 20 அல்லது 25 ரன்களுக்கு மேல் விட்டுக்கொடுத்ததே எங்கள் தோல்விக்குக் காரணமாக அமைந்தது. எனவே இன்று, நான் கூறியது போல, பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை நாங்கள் மிகத் துல்லியமாகச் செயல்பட்டோம்.
பவர்பிளே ஓவர்களில் நாங்கள் சற்று தடுமாறினோம். ஆனால் அதன்பிறகு, நாங்கள் மிகச் சிறப்பாக மீண்டு வந்தோம். சென்னை ரசிகர்கள் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் எப்போதும் எங்கள் பின்னால் உறுதுணையாக நிற்கிறார்கள். எனக்குப் பல செய்திகளும், நல்வாழ்த்துகளும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன; நாங்கள் எங்கு சென்றாலும், அவர்கள் எப்போதும் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் எங்களுக்குத் துணை நிற்கிறார்கள்.
இவ்வாறு ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தெரிவித்தார்.