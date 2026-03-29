IPL 2026 MI vs KKR | மும்பை இந்தியன்ஸ் டாஸ் வென்று பந்து வீச்சு தேர்வு

ஐ.பி.எல். 2026 சீசனில் 2-வது போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடக்கிறது. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ்- கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேப்டன் ஹர்திக்ப பாண்ட்யா டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.
ரோகித் சர்மா, ரியான் ரிக்கெல்டன், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்ட்யா, ரூதர்போர்டு, நமன் திர், ஷர்துல் தாகூர், மயங்க் மார்கண்டே, ஏ.எம. கஜன்பார், டிரென்ட் போல்ட்.
பின் ஆலன், ரகானெ, கேமரூன் கிரீன், ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், ராமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்ததி, வைபவ் அரோரா, முசாரபானி