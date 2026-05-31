ஐ.பி.எல்.

IPL 2026 Final சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சுப்மன் கில், சுதர்சன் ஏமாற்றம்

ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார் சிறப்பாக பந்து வீசி குஜராத் டைட்டன்ஸ் தொடக்க ஜோடியை வீழ்த்தினர்.
IPL 2026 Final சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சுப்மன் கில், சுதர்சன் ஏமாற்றம்
Published on

ஐபிஎல் 2026-ன் இறுதிப் போட்டி குஜராத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் சுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். டஃபி வீசிய முதல் ஓவரில் சுதர்சன் 2 பவுண்டரிகள் விளாசினார். 2-வது ஓவரை புவனேஷ்வர் குமார் வீசினார். இந்த ஓவுரில் கில் ஒரு பவுண்டரி அடித்தார். 3-வது ஓவரை ஹேசில்வுட் வீசினார். முதல் பந்தில் பவுண்டரி அடித்த கில், அடுத்த பந்தில் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

4-வது ஓவரை புவனேஷ்வர் குமார் வீசினார். இந்த ஓவரின் 4-வது பந்தில் சாய் சுதர்சன் ஆட்டமிழந்தார். சாய் சுதர்சன் 12 பந்தில் 12 ரன்களும், சுப்மன கில் 8 பந்தில் 10 ரன்களும் எடுத்து ஏமாற்றம் அடைந்தனர். குஜராத் டைட்டன்ஸ் 26 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 2 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.

சுப்மன் கில்
Shubman Gill
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026
சாய் சுதர்சன்
sai sudharsan
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com