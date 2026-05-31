IPL 2026 Final டிராபி யாருக்கு? ஆர்.சி.பி. பந்து வீச்சு தேர்வு

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கெதிராக ஆர்.சி.பி. டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐ.பி.எல். 2026-ன் இறுதிப் போட்டி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடக்கிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ஆர்.சி.பி.- 2022 சாம்பியனான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டதில் ஆர்.சி.பி. அணி கேப்டன் ரஜத் படிதார் டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆடும் லெவன்:-

சாய் சுதர்சன், சுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் (கீ), வாஷிங்டன் சுந்தர், ராகுல் டெவாடியா, நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, அர்ஷத் கான், முகமது சிராஜ்.

ஆர்.சி.பி. ஆடும் லெவன்:-

விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேட்ச்), ஜிதேஷ் சர்மா (கீ), டிம் டேவிட், குருணால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, ஹேசில்வுட், ரசிக் சலாம் தார்

