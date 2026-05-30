நாளை இறுதிப் போட்டி: ஆர்.சி.பி. கேப்டன் ரஜத் படிதார் சொல்வது என்ன?

ஐ.பி.எல். 2026 சீசனின் இறுதிப் போட்டி நாளை குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடக்கிறது. இதில் ஆர்.சி.பி.- குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. ஆர்.சி.பி. அணி தொடர்ந்து 2-வது முறையாக கோப்பையை வெல்ல முனைப்பு காட்டும்.
இந்த நிலையில் ஆர்.சி.பி. கேப்டன் ரஜத் படிதார் கூறியதாவது:-
ஒவ்வொரு கேப்டனும் கோப்பைகளை வெல்ல விரும்புகிறார்கள். ஆனால் நான் என்னை ஒருபோதும் மாற்றிக் கொள்வதில்லை, ஏனென்றால் நீங்களாகவே இருப்பது முக்கியம். அதில்தான் நான் கவனம் செலுத்தி வருகிறேன். நான் ஒரு கேப்டனாக இருந்தாலும், நான் வித்தியாசமாக எதையும் செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை.
ஒரு கேப்டன் இதற்கு முன்பு என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதைப் பற்றியோ, நான் யாருடனாவது போட்டியிட வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதைப் பற்றியோ நான் ஒருபோதும் சிந்தித்ததில்லை. ஒரு தனிநபராக, எனது பயணம் ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் சவாரி போல இருந்துள்ளது. நான் எங்கு இருந்தாலும், என்னால் சிறப்பாகச் செய்யக் கூடியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறேன்.
முன்னோக்கிச் செல்வதைப் பற்றியோ அல்லது பின்னோக்கிச் செல்வதைப் பற்றியோ நான் ஒருபோதும் சிந்தித்ததில்லை. நான் இங்கு இருந்தால், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்பு என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறேன், நாளை இறுதிப் போட்டி, எனவே நாங்கள் எங்களால் முடிந்த சிறந்ததை வழங்க முயற்சிப்போம்.
ஆனால், விராட் கோலி மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் போன்ற ஆர்.சி.பி. அணியின் மூத்த வீரர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டதால்தான் பயனடைந்துள்ளேன்.
குறிப்பாக களத்திற்கு வெளியேயும், களத்திலும் கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருக்கிறது. நிறைய உதவிக்கரங்கள் உள்ளன. அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் பலர் உள்ளனர், அவர்களிடமிருந்து நான் நிறைய நல்ல யோசனைகளைப் பெறுகிறேன். எனவே, அந்த யோசனைகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை ஆட்டத்தில் செயல்படுத்த நான் முயற்சிக்கிறேன்.
இவ்வாறு ரஜத் படிதார் தெரிவித்துள்ளார்.