IPL 2026: புள்ளிப்பட்டியலில் சென்னையை முந்தியது டெல்லி

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 43 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நேற்று நடந்த 43-வது லீக் போட்டியில் டெல்லி, ராஜஸ்தான் அணிகள் மோதின. இதில் டெல்லி அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
இதன்மூலம் டெல்லி அணி 4 வெற்றியுடன் 8 புள்ளிகள் பெற்று 6வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி 3வது இடத்திலும் உள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 வெற்றியுடன் 12 புள்ளிகள் பெற்று 4வது இடத்திலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் 5 வெற்றியுடன் 10 புள்ளிகள் பெற்று 5வது இடத்திலும் உள்ளன. சென்னை அணி ஒரு இடம் சரிந்து 7-வது இடத்தில் உள்ளது.
இரு வெற்றிகள் பெற்ற கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் 8, 9 மற்றும் 10-வது இடத்தில் உள்ளன.