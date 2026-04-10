Suryavanshi | "மனசுல இதுமட்டும் தான் ஓடும்..." டாப் பவுலர்களை புரட்டிய சூர்யவன்ஷி

ஆர்.சி.பி. பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த சூர்யவன்ஷி 78 ரன்கள் குவித்தார்.
ஐ.பி.எல். 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 16-ஆவது போட்டியில் ஆர்.சி.பி. அணியை எதிர்கொண்ட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் எளிய வெற்றியை பதிவு செய்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றிக்கு அந்த அணியின் இளம் வீரர் வைப்வ் சூர்யவன்ஷி 26 பந்துகளில் 78 ரன்களை விளாசினார்.

ராஜஸ்தான் அணி வெற்றிக்குப் பிறகு போட்டிக்கு பிந்தைய பேட்டியில் பேசிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, கூடுதலாக எதையும் முயற்சிப்பதை விட, தனது இயல்பான ஆட்டத்தையும் பயிற்சி செய்வதையும் விளையாடுவதில் கவனம் செலுத்துவதாகவும், பந்துவீச்சாளரை காட்டிலும் பந்துக்கு எதிர்வினையாற்றுவதையே நோக்கமாக கொண்டிருப்பதாக கூறினார்.

மேலும், தனது ஆட்டமிழப்பு ஏமாற்றமளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார், ஏனெனில் RCB அணிக்கு எதிராக இன்னும் சிறிது நேரம் களத்தில் இருந்திருந்தால், கூடுதலாக 10-20 ரன்களைச் சேர்த்திருக்கலாம் அல்லது இலக்கை முன்னதாகவே துரத்தி முடித்திருக்கலாம் என்றார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "நான் பயிற்சியில் செய்வதையே களத்திலும் செய்ய முயற்சிக்கிறேன், கூடுதலாக எதையும் செய்யாமல், எனது இயல்பான ஆட்டத்தையே நம்புகிறேன். (பும்ரா, புவனேஷ்வர் மற்றும் ஹேசில்வுட் ஆகியோரை எதிர்கொள்வது குறித்து) மனதின் ஓரத்தில், (யார் பந்துவீசுகிறார்கள் என்பது) ஒரு எண்ணம் இருந்துகொண்டே இருக்கிறது.

நான் பந்துவீச்சாளரைக் காட்டிலும் பந்தையே விளையாட முயற்சிக்கிறேன், எனது ஆட்டத்தை விளையாடுகிறேன். (ஆட்டமிழந்தது குறித்த தனது ஏமாற்றம் பற்றி) நான் விக்கெட்டில் இருந்திருந்தால், கூடுதலாக 10-20 ரன்கள் எடுத்திருக்கலாம் அல்லது இலக்கை (1-2 ஓவர்கள் முன்னதாகவே) துரத்தியிருக்கலாம். நான் இன்னும் சிறிது நேரம் விளையாடியிருக்கலாம் என்பதுதான் எனக்கு வருத்தமளிக்கிறது," என்று சூர்யவன்ஷி கூறினார்.

