IPL 2026 | ராஜஸ்தான் வெற்றியால் சி.எஸ்.கே.வுக்கு சிக்கல்? பிளேஆஃப்-க்கு முன்னேறும் 4-ஆவது அணி எது?

ஜெய்ப்பூரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஐ.பி.எல். 2026 பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கான ஒரு முக்கிய படியை எடுத்து வைத்துள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த எல்.எஸ்.ஜி. அணி, மிட்செல் மார்ஷ் அபாரமாக 96 ரன்கள் எடுக்க, ஜோஷ் இங்லிஸ் அதிரடியான அரைசதம் அடித்து பங்களிக்க, 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 220 ரன்களை குவித்தது.
221 ரன்களை துரத்திய ராஜஸ்தான் அணிக்கு அதிரடியாக ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி வெறும் 38 பந்துகளில் 93 ரன்கள் எடுக்க, துருவ் ஜூரல் இந்த சீசனில் தனது 6வது அரைசதத்தை அடிக்க, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 பந்துகள் மீதமிருக்க இலக்கை விரட்டி பிடித்தது. இதன் விளைவாக, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 13 போட்டிகளில் 14 புள்ளிகளுடன் நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியது.
இந்த முடிவு பஞ்சாப் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு ஒரு கெட்ட செய்தியாக அமைந்தது. இந்த நிலையில், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு எந்தெந்த அணிகள் முன்னேற எவ்வளவு வாய்ப்புள்ளது என்பதை பார்ப்போம்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தங்களின் கடைசி குரூப் சுற்று ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றால், அவர்கள் 14 போட்டிகளில் இருந்து 16 புள்ளிகளை பெற்றிருப்பார்கள். வேறு எந்த அணியாலும் 16 புள்ளிகளை எட்ட முடியாது என்பதால், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற இது அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தங்களின் மீதமுள்ள ஆட்டத்தில் தோற்றால், அவர்கள் 14 புள்ளிகளில் 14 புள்ளிகளுடன் இருப்பார்கள். அந்த சூழ்நிலையில், கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் அணி தங்களின் மீதமுள்ள ஆட்டங்களில் ஒன்றிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் தங்களின் மீதமுள்ள ஆட்டத்திலும் தோற்க வேண்டும்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இரண்டு போட்டிகளில் வென்றாலோ அல்லது பஞ்சாப் கிங்ஸ் தங்களின் மீதமுள்ள ஆட்டத்தில் வென்றாலோ, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெளியேற்றப்படும்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் தங்களின் ஆட்டங்களில் தோற்று, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தங்களின் கடைசி ஆட்டத்தில் வென்றால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் 14 புள்ளிகளில் சமநிலையில் இருக்கும். அந்த நிலையில், ரன் ரேட் (NRR) அடிப்படையில் யார் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு செல்கிறார்கள் என்று தீர்மானிக்க முடியும்.