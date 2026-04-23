IPL 2026 | சஞ்சு சாம்சன், அகீல் ஹொசைன் அசத்தல்... மும்பையை மிரட்டிவிட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்... 103 ரன்களில் அபார வெற்றி

ஐ.பி.எல். 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் 33-ஆவது போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்தது.
அதன்படி பேட்டிங்கை தொடங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சுமாரான துவக்கம் கிடைத்தது. சஞ்சு சாம்சன் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 14 பந்துகளில் 22 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய சர்ஃபராஸ் கான் 8 பந்துகளில் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த ஷிவம் துபே 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த போதிலும், சஞ்சு சம்சன் ரன் குவிப்பில் கவனம் செலுத்தினார். இதன் காரணமாக சென்னை அணியின் ஸ்கோர் மெல்ல அதிகரித்தது. போட்டி முடிவில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 207 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 54 பந்துகளில் 101 ரன்களை குவித்தார்.
208 ரன்கள் எனும் இலக்கை துரத்திய மும்பை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அந்த அணியின் துவக்க வீரர்களான குவிண்டன் டி காக் 7 ரன்களிலும், தணிஷ் மலேவார் ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து களமிறங்கிய நமன் திர் வந்த வேகத்தில் ரன் எடுக்காமல் நடையை கட்டினார்.
அடுத்து களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ் 30 பந்துகளில் 35 ரன்களையும், திலக் வர்மா 29 பந்துகளில் 37 ரன்களையும் அடித்தனர். இவர்கள் தவிர மற்ற வீரர்கள் ரன் குவிக்க தடுமாறினர். கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா 1 ரன்னுக்கும், ரூதர்ஃபோர்டு ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
போட்டி முடிவில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் 104 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தரப்பில் அகீல் ஹொசைன் 4 விக்கெட்டுகளையும், நூர் அகமது 2 விக்கெட்டுகளையும், முகேஷ் சவுத்ரி, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் குர்ஜப்நீத் சிங் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.