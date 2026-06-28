கிரிக்கெட்

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வி... தொடரில் இருந்து வெளியேறியது இந்தியா

ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷபாலி வர்மா ஆகியோர் முறையே 38 மற்றும் 34 ரன்களை சேர்த்தனர்.
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வி... தொடரில் இருந்து வெளியேறியது இந்தியா
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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை ஆட்டத்தில், ஆறு முறை சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவிடம் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த இந்தியா அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

ஹர்மன்ப்ரீத் கௌரின் சிறப்பான 56 ரன்கள் உதவியுடன், இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 170 ரன்கள் குவித்தது. இதில் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷபாலி வர்மா ஆகியோர் முறையே 38 மற்றும் 34 ரன்களைச் சேர்த்தனர்.

இருப்பினும், ஆஸ்திரேலிய அணி 19 ஓவர்களிலேயே வெற்றிக்கு தேவையான ரன்களை எட்டியது. எல்லிஸ் பெர்ரி (56) மற்றும் ஆஷ்லே கார்ட்னர் (53 ஆட்டமிழக்காமல்) ஆகியோர் இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தனர்.

அதே நாளில் முன்னதாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா வங்காளதேசத்தை நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதைத் தொடர்ந்து, 'குரூப் ஏ' பிரிவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவும் தென் ஆப்பிரிக்காவும் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறின.

ஆஸ்திரேலியா 10 புள்ளிகளுடன் தனது க்ரூப் சுற்று ஆட்டங்களை நிறைவு செய்தது. ஐந்து ஆட்டங்களில் எட்டு புள்ளிகளை பெற்ற தென்னாப்பிரிக்கா அடுத்த இடத்தில் இருந்தது. இந்தியா ஆறு புள்ளிகளுடன் தொடரை நிறைவு செய்தது.

ஸ்கோர் விவரம்:

இந்தியா: 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 170 ரன்கள்

ஸ்மிருதி மந்தனா 38, ஷஃபாலி வர்மா 34, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 34 - காயம் காரணமாக வெளியேறினார், ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் 56; சோஃபி மோலினக்ஸ் 2/46

ஆஸ்திரேலியா: 19 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 172 ரன்கள்

பெத் மூனி 22, ஃபீபி லிட்ச்ஃபீல்ட் 24, ஆஷ்லே கார்ட்னர் 53, எல்லிஸ் பெர்ரி 56

Women T20 World Cup
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை
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