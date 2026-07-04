சர்வதேச டி20: சூர்யவன்ஷி இருந்தும் இப்படியா?.. இங்கிலாந்திடம் இந்தியா அதிர்ச்சி தோல்வி

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற இரண்டாவது சர்வதேச டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 191 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் இறங்கியது. இஷான் கிஷன் 49, அபிஷேக் சர்மா 43, மற்றும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 37 ரன்கள் எடுத்தனர். திலக் வர்மா 11 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 24 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்தப் போட்டியில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது 15 வயது மற்றும் 99 நாட்களில் அறிமுகமாகி, இந்தியாவின் மிக இளம் வயது சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார்.
அவர் தனது முதல் இன்னிங்ஸில் இரண்டு சிக்ஸர்கள் உட்பட 10 பந்துகளில் 14 ரன்கள் எடுத்தார்.
இங்கிலாந்து அணிக்காக சாம் கரண் மூன்று விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இந்தியா, 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 190 ரன்கள் எடுத்தது.
அடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து சார்பில் ஜேக்கப் பெத்தேல் ஆட்டமிழக்காமல் 76 ரன்கள் எடுத்தார்.
ரவி பிஷ்னோயின் ஓவரில் 29 ரன்கள் எடுத்து அவர் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
ஜோப்ரா ஆர்ச்சரும் கடைசி ஓவரில் 7 பந்துகளில் 10 ரன்கள் எடுத்து சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
கேப்டன் ஹாரி புரூக் மற்றும் டாம் பேன்டன் தலா 39 ரன்கள் எடுத்தனர்.
19 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 191 ரன்கள் எடுத்து இங்கிலாந்து போட்டியை வென்றது. அர்ஷ்தீப் சிங் இந்தியாவுக்காக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இங்கிலாந்து 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.