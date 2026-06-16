நாளை ஆப்கானிஸ்தானுடன் 2-வது ஒருநாள் போட்டி: தொடரை வெல்லும் ஆர்வத்தில் இந்தியா

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது.
இரு அணிகள் இடையே நியூ சண்டிகரில் நடைபெற்ற ஒரே ஒரு டெஸ்டில் இந்தியா இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்தது.
இதையடுத்து, நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றி மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தியா-ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதும் 2-வது ஒருநாள் போட்டி லக்னோவில் நாளை நடக்கிறது. சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த ஆட்டத்திலும் வென்று தொடரைக் கைப்பற்றும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறது.
இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக இதுவரை தோற்றதில்லை. இதுவரை நடந்த 5 போட்டியில் 4 ல் வெற்றி பெற்றது. ஒரு ஆட்டம் டை ஆனது. இந்த நிலையை நீட்டித்துக் கொள்ளும் வேட்கையில் உள்ளது.
தர்மசாலாவில் நடந்த முதல் போட்டியில் இந்திய அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு சிறப்பாக இருந்தது. இதனால் அணியில் மாற்றம் இருக்காது என்றே கருதப்படுகிறது.
தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே புதுமுக பந்துவீச்சாளர்களான குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே அபாரமாக பந்து வீசினார்கள். இருவரும் தலா 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். இதேபோல அர்ஷ்தீப் சிங், நிதிஷ்குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் பந்துவீச்சில் நல்ல நிலையில் உள்ளனர்.
கேப்டன் சுப்மன் கில், கே.எல்.ராகுல், இஷான் கிஷன் ஆகியோர் முதல் போட்டியில் திறமையை வெளிப்படுத்தினர். அவர்களது அதிரடி நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹஸ்மத்துல்லா ஷாகிதி தலைமையிலான ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றிபெற வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ளது. ஏனென்றால் இதில் தோற்றால் தொடரை இழந்துவிடும். ஏற்கனவே டெஸ்ட் தொடரை இழந்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவுக்கு பதிலடி கொடுத்து ஒருநாள் தொடரை சமன்செய்யும் ஆர்வத்தில் உள்ளது.
கடந்த போட்டியில் ரகுமத்துல்லா குர்பாஸ் மட்டுமே சிறப்பாக ஆடி சதம் அடித்தார். கேப்டன் ஹஸ்மத்துல்லா ஷாகிதி, ஒமர் சாய், ரஷீத் கான் போன்ற சிறந்த வீரர்களும் அந்த அணியில் இருக்கிறார்கள்.
நாளைய ஆட்டம் பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.